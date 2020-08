N°2 #Partezencorse après la saison estivale et profitez de l’été indien

parce que la Corse est une destination vélo ! de route, VTT ou électrique en fonction de la pratique souhaitée.La Corse est très fière de la grande traversée GT20 petite sœur du GR20 à vélo ! Elle offre 12 étapes permettant de traverser la Corse du Nord au Sud, depuis Bastia vers Bonifacio en passant par l’intérieur des terres. Environ 600 kilomètres empruntant les routes de l’intérieur et traversant ses villages. 9.500 mètres de dénivelé, un point culminant à près de 1500 mètres d’altitude pour un itinéraire « cadre » sur lequel de nombreuses variantes peuvent se greffer.Une praticabilité sportive ou simplement active en assistance électrique qui peut se faire en 12 étapes et à son rythme.Une escapade en VTT sur les sentiers balanins et découvrir les boucles VTT labellisées par la Fédération Française de Cyclisme. A savoir : il existe un guide spécifique VTOPO proposant 40 parcours de vélo de route.c’est une île verte grandeur nature qui s’offre à vous avec 4100 km² de forêt et de maquis couvrant plus de la moitié de son territoire, 120 sommets de plus de 2000 m d’altitude, 7 réserves naturelles, 30 fleuves et rivières et 40 lacs de montagne, un patrimoine naturel unique en Méditerranée.découvrez les nombreux parcs et jardins aux allures bucoliques et sauvages.Il existe également des sites préhistoriques en Corse, on estime que les premiers habitants de la Corse sont venus il y a 8000 ans. Ils nous ont laissé des traces telles des vestiges archéologiques comme à Filitosa, Capula, Cucuruzzu, , Aleria ou Cauria.