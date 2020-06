NDC : APG Platform fait peau neuve

Thibault Lenoir, EVP Commercial, observe que "compte tenu de la situation actuelle les compagnies aériennes témoignent d’un intérêt grandissant pour la plateforme APG car elle offre un nouveau modèle de distribution avec un coût quasi nul pour les compagnies aériennes et la possibilité d'offrir aux agents de voyages une tarification dynamique ainsi qu'un contenu riche et des services additionnels en combinaison avec des vols ".



Il ajoute : "il est également positif de voir de plus en plus de compagnies aériennes certifiées NDC et que chacune de ces compagnies peut être connectée à la plateforme APG via une API NDC. Nous voyons que la plupart des grandes compagnies aériennes certifiées NDC se connectent maintenant directement avec leurs meilleurs agents de voyages et la plateforme APG vise à promouvoir le contenus NDC de ces compagnies aériennes auprès d’agences de voyages qu’elles ne couvrent pas directement. "