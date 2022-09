NDC : Lufthansa signe un partenariat avec Amadeus

Et voici un nouvel épisode sur la guéguerre entre les GDS et les compagnies sur le front de NDC.En effet, nous apprenons que Lufthansa Group et Amadeus ont signé un nouveau partenariat pour y inclure la distribution de contenu en provenance de NDC.Jusqu'à maintenant les compagnies offraient des liaisons directes avec les agences de voyages, sans passer par les canaux des GDS.D'ici quelques semaines, les professionnels du tourisme pourront accéder donc aux contenus de la nouvelle norme de Lufthansa Group, via Amadeus Selling Platform Connect, Amadeus Travel API et Cytric Travel & Expense.