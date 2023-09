NDC : Navan connecte 10 compagnies européennes "l’Europe, une région complexe"

Navan annonce des connexions directes à 10 compagnies aériennes via la norme NDC.



Rédigé par Jean DA LUZ le Vendredi 22 Septembre 2023





Navan s’appuie sur une multitude de GDS, d’agrégateurs et de connexions directes.



" Grâce à l’IA, et en tenant compte de la politique de voyage d’entreprise, des préférences personnelles du voyageur et des tarifs disponibles, la solution affiche alors les options de réservation les plus pertinentes de manière dynamique " indique un communiqué.



"Navan est déterminé à proposer la meilleure solution de gestion des voyages d’affaires et de notes de frais à ses clients dans le monde entier", déclare



"Toutefois, l’Europe est une région complexe en raison du nombre et de la variété d’offres que les agences de voyages d’affaires (TMC) doivent prendre en charge".



Selon les données européennes de Navan au Royaume-Uni et en Europe, les économies potentiellement "réalisables suite à l’adoption de la norme NDC peuvent atteindre jusqu’à 12 % " selon la compagnie aérienne. Les clients évitent en effet différents suppléments GDS et profitent d’écarts de prix dynamiques supplémentaires, "avec des tarifs jusqu'à 35 % inférieurs à ceux proposés sur les GDS traditionnels".



Le spécialiste de la gestion des voyages d'affaires ajoute que "selon l'itinéraire et la compagnie aérienne, les clients peuvent être privés de jusqu'à 57 % des tarifs publiés si le contenu affiché ne provient pas de canaux NDC ou de canaux directs".

De nouveaux clients pour Navan SBB, Italo, Trenitalia, SNCB et NS International.



" Ce contenu est disponible de n’importe quel pays, et permet aux clients d’effectuer des réservations quel que soit leur emplacement géographique" précise Navan qui ajoute qu'elle a "enregistré près de 2 fois plus de réservations dans la région EMEA en août 2023" que l’année précédente.



En outre, les effectifs de l’entreprise à Paris et à Londres " ont plus que doublé depuis 2022 pour faire face à un afflux de nouveaux clients ", dont Unilever, Hello Fresh, SumUp et PayFit.

A noter que l'année dernière, Navan a également étoffé son contenu ferroviaire et a ajouté du contenu issu de SBB, Italo, Trenitalia, SNCB et NS International.

