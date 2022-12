Naissance de Gabrielle au foyer de Romain Pommier

"Tout près du stade Vélodrome..."

A la veille de ses 25 ans, la famille TourMaG.com s'agrandit avec la venue au monde à Marseille de Gabrielle, ce lundi 12 décembre, à l’heure du laitier (Oui, très tôt...), à la clinique Saint Joseph., ajoute le Papa, aux anges.Longue vie à Gabrielle et toutes nos félicitations aux heureux parents pour ce cadeau de Noël, qu'ils ne sont pas près d'oublier ;O))Last but not least, Gabrielle est la 13e naissance depuis la création de votre portail préféré.Pour un petit mot, c’est par ici : romain@tourmag.com