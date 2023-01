Nicolas De Gols : "Directeur de Palace, c’est d’abord un métier de relations humaines"

Pour y parvenir, il faut bien plus que des compétences hôtelières classiques. Elles sont indispensables bien sûr, mais pas suffisantes. Un directeur général de Palace ne peut pas être expert en tout – en ressources humaines, en finance, en marketing, etc. Seul, il n’est rien. Il est donc entouré de spécialistes sur lesquels il peut s’appuyer.



Pour devenir directeur général, pour réussir, ce qu’il faut, en plus, c’est une détermination sans faille, une persévérance et une passion pour ce métier. Il faut également être curieux. Plus encore, il faut aimer les gens. L’une des exigences les plus importantes, c’est d’avoir des capacités émotionnelles. En effet, gérer un hôtel de ce niveau-là, c’est d’abord anticiper des besoins, faire preuve de flexibilité, créer des moments d’exception, toujours dans le but de dépasser les attentes des clients.

Ce qui compte, en plus de la qualité du service, c’est la bonne compréhension des demandes, des préférences et des besoins des clients. Dans ce domaine, il n’y a pas place pour le hasard : nous nous renseignons, nous savons poser les bonnes questions aux clients, et ceci bien avant leur arrivée au Royal Monceau – Raffles Paris. C’est dès les premiers contacts, dès le moment de la réservation que les informations doivent être recherchées et prises.



D’ailleurs, quand un client important réserve une des meilleures suites, je mets un point d’honneur à m’en occuper personnellement. Bien sûr, je ne suis pas derrière le desk pour prendre la réservation, mais j’interviens très vite. Ensuite, à son arrivée dans l’établissement, je vais accueillir ce client, et essayer de comprendre qui il est afin de lui offrir un séjour personnalisé dépassant ses espérances.



Cette attention est essentielle pour les fidéliser, en particulier à Paris où le marché est très compétitif. La capitale française compte 13 établissements ayant obtenu la distinction de Palace, dont Le Royal Monceau – Raffles Paris, et de nouveaux acteurs continuent d’ouvrir leurs portes.



Selon moi, un directeur général se doit d’être disponible aussi bien pour ses collaborateurs que ses clients]b, c’est pour cela que je mets un point d’honneur à être présent dans le lobby à des moments stratégiques, à les accueillir dès leur arrivée et à faire le suivi tout au long de leur séjour.

Un directeur général, c’est quelqu’un qui aime comprendre les émotions des clients et qui sait aussi les anticiper. Dans un marché qui est, comme je vous le disais, compétitif, et avec les réseaux sociaux, nous devons sans cesse nous réinventer pour surprendre et se démarquer.