Nicolas Gachet nommé directeur général des Sources de Caudalie L'établissement emblématique de la Collection des Hôtels du Vignoble

Nicolas Gachet, nouveau directeur général des Sources de Caudalie, aura sous sa responsabilité la maison emblématique de la Collection des Hôtels du Vignoble, au côté des fondateurs, Alice et Jérôme Tourbier.

Rédigé par PAULA BOYER le Jeudi 23 Mars 2023

Nicolas Gachet vient d'être nommé directeur général des Sources de Caudalie, l'établissement emblématique de la Collection des Hôtels du Vignoble, lancée par Alice et Jérôme Tourbier.



De formation hôtelière, Nicolas Gachet a fait ses armes au sein du groupe Barrière durant une vingtaine d’années, découvrant successivement les plus belles maisons du Groupe comme Le Royal à Deauville, Le Gray d’Albion et le célèbre Majestic cannois.



A la suite de ces expériences, Nicolas Gachet a exercé, pendant quatre années, en tant que Resort Manager au sein de la direction à La Réserve Genève, une adresse célèbre des bords du Lac Léman.



Les Sources de Caudalie se veut une maison de famille dédiée à l’art de vivre à la française et à l’amour du raisin.



Elle compte 61 chambres et suites, un restaurant doublement étoilé La Grand’Vigne, une auberge La Table du Lavoir, ainsi qu’un bar à vins et épicerie gourmande ROUGE.



Deux adresses dédiées à l'art de vivre à la française Les Sources, le groupe hôtelier familial fondé par Alice et Jérôme Tourbier s’épanouit depuis 1999 au coeur des vignes.



Il compte désormais deux établissements : Les Sources de Caudalie ont vu le jour en 1999 près de Bordeaux, au cœur du vignoble des Graves, sur les terres du Château Smith Haut Lafitte.



C'est une maison contemporaine enrichie de matériaux et de structures de récupération, qui s'affiche comme un lieu dédié à l’art de vivre au cœur des vignes.



L'autre établissement Les Sources de Cheverny, installé dans l'ancien château de Breuil, est situé sur les bords de la Loire, entre Chambord et Chenonceau.



