Nîmes : le Musée de la Romanité de retour lundi 15 juin 2020

Afin d’assurer une visite en toute sérénité et sécurité, le musée a repensé son circuit de visite et mis en place les meilleures conditions d’accueil et de protection pour tous ses publics, tout en gardant son esprit ludique.



Petits et grands s’amusent grâce à de nombreux dispositifs multimédia qui participent pleinement à l’expérience de visite.



Éléments essentiels du parcours, le musée a choisi de maintenir leur utilisation tout en respectant les règles sanitaires en vigueur : c’est pourquoi chaque visiteur se verra remettre gracieusement un stylet utilisable durant toute la visite et qu’il pourra emporter chez soi.



La distanciation physique sera rappelée avec un marquage au sol ludique conçu spécifiquement pour le musée, permettant d’organiser les files d’attente, de proposer un sens de circulation et de signaler les passages plus étroits qui nécessitent une plus grande attention.



D’autres moyens ont été mis en œuvre pour la sécurité de tous :



• Port du masque obligatoire pour tous les visiteurs

• Mise à disposition de gel hydro alcoolique et de dispositifs utilisables avec une pédale pour limiter les contacts manuels

• Banques d’accueil équipées de plexiglas

• Nettoyage régulier des surfaces

• Jauge d’accueil et organisation des flux repensées

• Suspension du vestiaire



Les visiteurs ne pourront accéder au musée munis d’objets encombrants (sac à dos, casque, trottinette)