Norwegian Cruise Line Holding prolonge la suspension de ses croisières

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. a annoncé une prolongation de la suspension de ses croisières dont les embarquement étaient prévus entre le 11 mai et le 30 juin 2020 pour ses trois marques de croisière : Norwegian Cruiseline, Oceania Cruises ou Regent Seven Seas Cruises.



« Nous sommes déterminés à prendre toutes les mesures appropriées pour lutter contre la propagation du COVID-19 et, à ce titre, nous avons prolongé notre suspension des croisières jusqu'au 30 juin. Nous continuons à travailler en étroite collaboration et en partenariat avec le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) américain, les autorités mondiales de la santé publique et les autorités locales, les États et les gouvernements fédéraux s'appuient sur nos protocoles de santé et de sécurité déjà rigoureux pour garantir que nos marques sont prêtes à reprendre leurs activités en toute sécurité avec ces nouveaux protocoles en place », a déclaré Frank Del Rio, président et chief executive de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.



Les clients, qui ont des réservations confirmées pour des voyages avec des dates d'embarquement entre le 11 mai et le 30 juin 2020 sur Norwegian Cruiseline, Oceania Cruises ou Regent Seven Seas Cruises, sont invités à contacter leur agent de voyage ou le croisiériste.