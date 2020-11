Norwegian Cruise Line donne le coup d'envoi pour les réservations de l'été 2023

Méditerranée



• Les Norwegian Breakaway, Norwegian Epic, Norwegian Gem et Norwegian Jade effectueront une sélection de croisières de 5 à 11 jours à travers la Méditerranée de mai à octobre 2023.



• Pour la première fois, Norwegian Cruise Line visitera l'ancienne ville de Nessebar, en Bulgarie, lors des voyages extraordinaires du Norwegian Jade le 30 mars 2023. Cette croisière de 9 jours au départ d'Athènes (Le Pirée) à travers la Méditerranée et la mer Noire comprend un itinéraire sans jours en mer.



• Lors de sa navigation le 21 mai 2023, le Norwegian Jade fera ses débuts à Bodrum et à Paros alors que le navire s’élancera pour des croisières de 7 jours dans les îles grecques au départ d'Athènes, jusqu'au 15 octobre.



• Du 6 mai au 13 octobre, le Norwegian Breakaway proposera des itinéraires de 10 jours dans les îles grecques au départ de Civitavecchia (Rome), en visitant entre autre Santorin, Dubrovnik, Florence / Pise (Livourne) et Cannes.



Europe du Nord



Naviguant pour une série de croisières en Europe du Nord du 8 mai au 17 octobre 2023, le Norwegian Getaway proposera des croisières de 9 jours dans la Baltique au départ de Copenhague et incluant une nuit, soit un total de 36 heures, à Saint-Pétersbourg. L'itinéraire comprend également des escales à Warnemünde, Tallinn, Stockholm et Helsinki, avec des horaires d’escales prolongés, de 9 à 15 heures.



Bermudes



Pour la première fois lors de sa navigation le 21 mai 2023, le Norwegian Bliss fera escale à Norfolk, en Virginie.



Le navire fera également ses débuts au Royal Naval Dockyard des Bermudes en entamant une série de croisières de 5 et 7 jours au départ de New York. Les itinéraires incluront deux nuits à quai au Royal Naval Dockyard.



Alaska



Du 22 avril au 15 octobre 2023, l'Alaska accueillera quatre navires de Norwegian Cruise Line : le Norwegian Jewel, le Norwegian Sun, le Norwegian Encore et le Norwegian Joy. Les navires offriront une variété de voyages de 5 à 9 jours au départ de Seattle vers Vancouver et Seward en Alaska.



Bahamas



Du 2 juin au 29 décembre 2023, le Norwegian Sky effectuera des mini-croisières de 3 et 4 jours au départ de Miami, faisant escale à Freeport, Nassau et Great Stirrup Cay, la station balnéaire privée de NCL aux Bahamas.



Caraïbes



Au départ de Miami, les Norwegian Escape et Norwegian Sky, offriront un mélange d’itinéraires de 5 à 9 jours entre les Caraïbes orientales et occidentales. Les différents itinéraires comprendront une découverte de Puerto Plata en République dominicaine, à St. Thomas dans les îles Vierges américaines, à Road Town (Tortola) dans les îles Vierges britanniques, Great Stirrup Cay aux Bahamas, George Town aux îles Caïmans, sur l’île de Roatan au Honduras, à Cozumel au Mexique ou encore à Harvest Caye - la destination de villégiature de NCL au Belize. Les croisières dans les Caraïbes s’échelonneront du 16 avril au 6 décembre.



Canada et Nouvelle-Angleterre



Du 27 août au 29 octobre 2023, le Norwegian Escape fera de New York son port d'attache, offrant des croisières de 7 jours vers le Canada et la Nouvelle-Angleterre en passant par Newport, Rhode Island; Portland et Bar Harbor, Maine; Saint John et Halifax au Canada.



Le Norwegian Pearl naviguera quant à lui pour une série de croisières de 7 jours à destination et en provenance de Boston et Québec du 25 août au 13 octobre avec les visites à Bar Harbor, Maine ; Halifax, Sydney, Charlottetown et Saguenay, Canada.