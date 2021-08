Norwegian Cruise Line : mise à l'eau du Norwegian Prima

Le Norwegian Prima, a quitté sa cale sèche du chantier naval de Fincantieri à Marghera (Venise) en Italie et a été mis à l'eau.



Pour l'occasion, une pièce commémorative a été soudée au navire lors d'une cérémonie maritime traditionnelle présidée par Eamonn Ferrin, Vice President International Business Norwegian Cruise Line (NCL), et Antonio Quintano, Shipyard Director Fincantieri.



Cette mise à l’eau signifie l'achèvement des travaux extérieurs et de la peinture du Norwegian Prima, y compris l'œuvre de la coque conçue par le graffeur italien Manuel Di Rita, connu sous le nom de « Peeta ». La construction se poursuit maintenant au niveau de l'aménagement intérieur et des cabines du Norwegian Prima avant qu'il ne soit officiellement livré à NCL et ne commence à naviguer à l'été 2022.