Norwegian Cruise Line suspend toutes ses croisières jusqu'au 31 juillet 2020

es Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, le gouvernement fédéral et les autorités de santé publique mondiales pour prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses clients, de l'équipage ainsi que des communautés visitées

S'il est bien un secteur qui ne voit pas le bout du tunnel, c'est celui de la croisière.En effet, les mastodontes des mers sont immobilisés sur l'ensemble des mers du monde et ne voient pas poindre un retour de leurs passagers.Dans ces conditions, Norwegian Cruise Line Cette décision concerne les marques Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises.Les clients sont invités à contacter leurs agences de voyages ou les croisiéristes. En attendant la direction de la compagnie travaille de concert avec "l."