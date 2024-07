Nouveau Catalogue Groupes 2025 avec Hôtels Circuits France, des hôtels et bien + encore !

Le Catalogue Groupes 2025 Hôtels Circuits France vous invite à découvrir une production France déclinée en 24 destinations dans les plus belles régions de France, avec une logistique spécifique pour les groupes et l’assistance permanente des hôteliers et des offres de séjours , bien pensées et fondées sur le charme des terroirs.



Et, avec les nouveautés 2025, c’est encore plus de découvertes, de terroirs et de confort que vous pourrez offrir à vos groupes :

● Une nouvelle destination avec la Touraine Loire Valley et l’hôtel*** Le Puits Doré à Richelieu (37),

● L’hôtel*** Les Vignes Blanches à Beaucaire / Provence Luberon entièrement rénové,

● Une offre de thématiques boostée à travers près de 250 idées de thèmes pour renouveler vos offres clients : culture locale, moments festifs, expériences de séjour…