Nouveau livre de Michel Messager "Tourisme spatial et santé"

Tout d’abord et bien entendu, à tous ceux qui s’intéressent au spatial et au domaine du vol habité et qui sont, il faut le savoir, de plus en plus nombreux. Ce livre, j’ai souhaité le faire pour qu’il soit simple à lire et soit facilement consultable puisqu’il a été rédigé sous forme d’un abécédaire.Sur les 226 pages de cet ouvrage, avec près d’une trentaine de chapitre allant des problèmes de dos, du mal de l’espace, en passant par les implications cardiaques ou les problèmes d’apesanteur et en terminant par les conséquences sur la vue ou les insuffisances rénales, le livre aborde donc toutes les questions que peuvent se poser de futurs touristes de l’espace et ceux qui seront amenés à vendre ce type de voyages.Également, on passe en revue tous les problèmes annexes que peut entraîner sur la santé un voyage spatial, notamment au retour, mais aussi la meilleure façon de s’y préparer. On a même droit par exemple, a une description des exercices élémentaires pour se mettre en forme avant le départ.Tout d’abord et je tiens à insister à nouveau, sur le fait qu’avant tout j’ai souhaité faire un livre de vulgarisation pour un éventail le plus large possible de lecteurs et non pas un livre réservé aux spécialistes du monde médical ou spatial.Pour rendre ce livre le plus abordable possible, je me suis mis dans la peau d’un futur voyageur de l’espace et me suis posé les questions qui me paraissaient les plus concrètes et crédibles. Ainsi, on aborde par exemple les problèmes de claustrophobie, d’hygiène, de mal de dents, de mal de l’espace, de sommeil, d’hydratation…Evidemment cela a nécessité de nombreuses recherches et de nombreuses entrevues et surtout un temps important de vérification et de recoupement des informations. Grosso modo, la réalisation de cet ouvrage m’a pris environ un an et demi de travail.