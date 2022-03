Nouvelle brochure interactive pour les agences de voyages

L’année 2022 ne fait que commencer et les prévisions de l’industrie touristique envisagent d’ores et déjà une grande année pour la Destination France.Dans ce contexte, les offres de voyages packagés trouvent de plus en plus leur public et l’agence réceptive Funbreizh se met au service des professionnels du tourisme qui souhaitent proposer à leurs clients des voyages et des escapades dans le Grand Ouest de la France.