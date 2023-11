Nouvelle collection 2024 Climats du Monde : une E-Brochure et un Manuel de Vente

6 destinations et 75 voyages en ligne dont pas moins de 55 voyages en Tanzanie et Zanzibar !Des combinés Safaris et plage et des circuits combinant plusieurs pays notamment un « Zimbabwe, Namibie, Botswana »Parmi les nouveautés 2024 : Douce Evasion de l’île de Zanzibar au Parc de Saadani et Tanzanie Insolite