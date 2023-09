Nouvelle destination long-courrier pour Mondial Tourisme : la Thaïlande Après la République Dominicaine il y a 2 ans, Mondial Tourisme décide de programmer une nouvelle destination long courrier et propose à partir du mois de novembre des séjours à Phuket et à Khao Lak en Thaïlande.

Avec des plages de rêve digne de décor de cartes postales, un accueil légendaire et inégalé, une gastronomie mondialement réputée et de magnifiques temples à découvrir, la Thaïlande fait partie des destinations prisées des français. Il n’en fallait pas plus au voyagiste pour l’ajouter à son catalogue et proposer à ses clients une offre toujours plus variée.

Rédigé par Laure Chevrinais le Lundi 4 Septembre 2023

Un Mondi-Club à Khao Lak C’est donc en Thaïlande, à 80km au nord de Pukhet et sur une superbe plage de sable que se tient le tout nouveau venu de la famille Mondi Club : le X10 Khao Lak Resort 5* .



Situé à 700 m du centre de Khao Lak et à 2.5 km du marché de Bang Niang, il dispose de 298 chambres confortablement équipées, de 7 piscines extérieures dont 2 pour enfants, d’un restaurant à la carte et de plusieurs bars. Du côté de l’animation, le concept Mondi Club a été adapté à la destination et une animation douce sera proposée par 2 animateurs francophones recrutés spécialement pour les clients Mondial Tourisme et par les animateurs internationaux de l’hôtel (au programme : aérobic, gym aquatique, pétanque, yoga, cours de danse, salle de fitness etc). Un mini-club et un club ados seront à la disposition des enfants de 5 à 15 ans. Les clients du club pourront également, moyennant participation financière, profiter d’un centre de spa, de cours de cuisine ou pratiquer différents sports nautiques.



Les clients seront logés en chambre Deluxe d’une superficie de 35 à 39m² pouvant accueillir jusqu’à 3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants et offrant tout le confort nécessaire (balcon ou terrasse, climatisation, wifi, nécessaire à thé et café, mini-frigo…)



Contrairement aux autres Mondi Club, le X10 Khao Lak Resort 5* sera proposé en demi-pension avec un prix d’appel à partir de 1129 € pour un séjour de 9 jours / 8 nuits avec possibilité au moment de la réservation d’opter pour la formule tout inclus.



Les départs se feront de Paris tous les samedis à partir du 4 novembre avec des vols via, opérés par Qatar Airways et Turkish Airlines



Une offre hôtelière dans la région de Phuket.



Le Pamookkoo Resort 4* proche de la plage publique de Kata Beach et à 17 km du centre de Phuket, met à la disposition des clients une grande piscine extérieure avec toboggans aquatiques ainsi qu’une salle de fitness et un mini-club. Il sera proposé en formule petit-déjeuner.



Le Woovo Phuket Patong 4* au centre de la station balnéaire de Patong dispose de 149 chambres, de 2 piscines extérieures et d’une salle de fitness et sera lui aussi proposé en formule petit-déjeuner.



The Village Coconut Island 5* est quant à lui situé sur l’île de Coconut, accessible en 15 mn par bateau depuis Phuket. Ce luxueux hôtel propose 2 piscines extérieures, une belle plage de sable, un restaurant principal et 3 restaurants à la carte, ainsi qu’un centre de spa, un mini-club, différentes activités et des soirées animées. Les clients seront logés en chambre Luxury Suite d’une superficie de 65m² et proposant toutes une terrasse privée avec bain à remous. Hôtel proposé en formule tout inclus.



Ces 3 hôtels seront proposés en formule Flex au départ de différentes villes.



Pour plus d’informations, contactez Mondial Tourisme

Responsable Régional Rhône-Alpes

Tél. : 06 42 97 30 52

david.vincent@mondialtourisme.fr



Jean FRESPECH

Responsable Régional Sud-Ouest

Tél. : 06 08 90 76 63

jean.frespech@mondialtourisme.fr



Sonia HAYI

Responsable Régionale Région parisienne et Nord

Tél. : 07 85 05 25 53

sonia.hayi@mondialtourisme.fr



Christophe LABICHE

Responsable Régional Paris et Centre

Tél. : 06 07 79 67 81

christophe.labiche@mondialtourisme.fr



Bertrand DEGOIS

Responsable Régional Ouest

Tél. : 06 82 47 90 31

bertrand.degois@mondialtourisme.fr



Yves Le Jeune

Chargé de promotion Région Est

Tél. : 06 49 09 20 47

yveslejeune@mondialtourisme.fr



Zino BENMEGAL

Responsable Régional PACA

Tél. : 06 35 36 19 16

zino.benmegal@mondialtourisme.fr





Service groupe :



Carole HOULLIER

Responsable du service groupe

Tél. : 06.42.97.54.02

