OT Sultanat d’Oman : 7 sessions de formation programmées en septembre et octobre

L’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman poursuit ses formations en ligne. D’une durée de 30 minutes, 7 sessions sont d'ores et déjà programmées avec différentes thématiques :



- Jeudi 10 septembre à 11h – Formation générale

- Jeudi 17 septembre à 11h – Focus Musandam/Dhofar-Salalah

- Jeudi 24 septembre à 11h – Focus Musandam/Dhofar-Salalah

- Mardi 29 septembre à 11h – Focus Jabal Akhdar/Salalah et hôtels Antantara 5*

- Jeudi 01 octobre à 11h – Formation générale avec le réceptif Majan Light

- Mardi 06 octobre à 11h – Formation générale avec la compagnie aérienne nationale Oman Air

- Jeudi 08 octobre à 11h - Formation focus Mascate et environs et présentation des hôtels Shangri La Barr Al Jissah Resort & Spa 5*