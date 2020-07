Occitanie : EscaleMED, l’agence des voyages (gourmands) en circuit court

Le Domaine de l’Oulivie est un vrai coup de cœur. C’est un site précieux, aux portes de Montpellier.Le Pic Saint-Loup fait partie du paysage de l’oliveraie dont les 10 000 arbres épousent les courbes de niveau. C’est une famille qui accueille avec beaucoup de générosité des visiteurs le temps d’un atelier, d’un repas paysan, d’une soirée mais aussi d’un séjour ou d’un séminaire.Le dépaysement d’une nuit au milieu des oliviers est à prolonger par la découverte du potager en permaculture, avant une dégustation culinaire des productions du domaine et peut-être une slow balade, pour une initiation à la connaissance des végétaux.Le jeu Mission impossible au domaine de l’Oulivie est aussi une expérience à partager en famille !Oui nous avons une adresse à partager avec vous, c’est un village qui étonne, auquel on s’attache et dans lequel on a plaisir à revenir. En Lozère, sur le Causse Méjean, à l’écart des flux touristiques des Gorges du Tarn et de la Jonte, le village de Hyelzas compte une soixantaine d’habitants.Les éleveurs portent le lait de leurs brebis à la Fromagerie, le Fédou. C’est le nom du premier fromage, créé en 1978.D’autres s’appellent bergeronnette, cardabelle, claousou… Les crémiers les connaissent et les recommandent. Un parcours de quelques heures, « Des brebis et des hommes », relie la Ferme caussenarde d’autrefois à une exploitation agricole et à la fromagerie, pour déguster une ardoise de fromages. Des guides gourmands Destination Occitanie accueillent, accompagnent et conseillent.Le pain servi avec le fromage est fait avec la farine du moulin de la Borie, but d’une petite balade. L’accord proposé avec une bière de la Jonte donne lieu à un rendez-vous avec le brasseur, installé à la sortie de Meyrueis mais auparavant fromager au Fédou.La visite de la grotte de l’Aven Armand toute proche, le chemin de Saint-Guilhem qui passe par là, le gite d’étape, le gite de groupe, les chambres d’hôtes et le restaurant pizzeria ô Garage figurent aussi sur le Carnet de découverte de Hyelzas créé par des salariées de la fromagerie pendant la période de confinement. Elles y donnent des recettes de cuisine, aussi à retrouver sur les réseaux sociaux.La diversité des paysages et des architectures est d’une richesse incroyable en France.Nous avons choisi d’y entrer en Occitanie par les productions alimentaires. Un foie gras servi avec un verre de vin ou d’armagnac à l’Ouest raconte le Gers comme un fromage laguiole et un aligot disent l’Aubrac. Une rousquille ou un chocolat illustrent des savoir-faire locaux.La diversité se retrouve dans l’assiette et le verre.