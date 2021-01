Oceania Cruises : "Notre priorité est de garder le lien avec les agences et les clients"

Notre priorité est en effet de garder le lien autant que possible. C'est dans cette optique que sur le marché français nous avons décidé de lancer une série de webinaires.Nous voulons rester en contact et donner une impulsion positive, inspirer les professionnels en mettant l'accent sur nos produits : la gastronomie - nos directeurs culinaires sont tous français - nos destinations, nos expériences à bord et en escale. Nous voulons leur permettre d'inspirer leurs clients !Le monde a beaucoup changé.Nous essayons d'être cohérents et d'inspirer nos clients autant que possible en nous concentrant sur les expériences de voyage que nous proposons (comme les circuits culinaires, le choix des destinations, les itinéraires, les nuitées dans de nombreux ports d'escale) et sur la relation exclusive que nous établissons avec la distribution.Oui bien sûr. Oceania Cruises donne rendez-vous aux professionnels le 26 janvier à 10H. Nous avons l'ambition de lancer une série de webinaires, l'objectif est d'en organiser un chaque trimestre.Ils pourront découvrir notre offre, notre produit, nos navires, les expériences à bord et à terre, les itinéraires, et les excursions ainsi que tout ce qui touche à la gastronomie. Tous les supports marketing de la compagnie sont disponibles en français, ainsi que les brochures et notre site web.Nous souhaitons faire savoir que nous sommes à la disposition des partenaires car la France fait partie à côté de l'Espagne et de l'Allemagne des marchés les plus importants en Europe.