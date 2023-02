Oceania Cruises : découvrez le navire Riviera, entièrement rénové

Afin de répondre à une demande de plus en plus forte, Riviera naviguera pour la première fois en Asie durant la saison 2023-2024, offrant ainsi aux voyageurs la possibilité d'explorer quelques-uns des plus beaux sites du monde tout en profitant à bord de la plus grande élégance. Et comme tous nos voyages s'articulent autour de l'immersion culturelle et de l'excellence culinaire, il n'existe pas meilleure façon d'explorer ces destinations exotiques.



Naviguez vers l'Arabie, l'Inde, le Myanmar, le Vietnam, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie et les Philippines. La nouvelle saison de Riviera propose 25 voyages exclusifs d'une durée de 10 à 82 jours. Par ailleurs, Regatta et Nautica viendront élargir l'offre de la compagnie dans le Pacifique Sud, avec encore plus de possibilités d'explorer des régions très prisées telles que la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Polynésie française.