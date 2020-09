Odalys lance une offre "Partez skier, vous êtes couverts !"

Le Groupe Odalys lance une nouvelle campagne de promotion autour de l’offre " Partez skier, vous êtes couverts ! ".



Le spécialiste des résidences de vacances permet ainsi aux vacanciers de bénéficier pour leur prochain séjour cet hiver d'un remboursement garanti pour 21 causes d’annulation spéciales Covid et de l'assurance multirisques offerte incluant 21 autres causes d’annulation.



Cette offre est valable jusqu'au 30 octobre 2020 *, pour tout séjour d’hiver effectué entre le 1er octobre 2020 et le 8 mai 2021.