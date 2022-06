Offres premium, location saisonnière, international... les ambitions de Veepee Voyage 🔑

TourMaG : Quel est le Top destinations de Veepee Voyage ?



Nicolas Liogier : L'Espagne, la Grèce et la Tunisie forment le trio tête. Elles sont suivies par l'Italie, l'Egypte, la Turquie, les Etats-Unis et la République Dominicaine.



Grèce, Espagne, Tunisie et Turquie sont des destinations qui sont en croissance par rapport à 2021.



Les 3 lignes de produits les plus plébiscitées chez nous sont les clubs et les résidences avec en tête le camping. Ces offres atteignent des proportions supérieures à 2021.



TourMaG : Envisagez vous de lancer de nouvelles gammes de produits ?



Nicolas Liogier : Nous voulons poursuivre le développement de l'offre haut-de-gamme. Nous souhaitons poursuivre la premiumisation de l'offre.



Nous diversifions aussi notre ligne de produit. Nous avons lancé il y a quelques semaines la location saisonnière. Nous nous reposons sur des inventaires des agences immobilières ou de conciergerie.



Et l'ambition demain serait de proposer à nos membres la location saisonnière à des particuliers.



Nous souhaitons également renforcer nos partenariats avec les offices du tourisme. Nous le faisions peu avant le covid-19. Nous souhaitons accélérer sur cet axe. Nous nous inscrivons dans la même logique que nos partenaires classiques. Nous voulons accompagner la promotion des destinations : pays ou régions françaises.



Nous créons des espaces très créatifs et inspirationnels et nous partageons la data pour que ces destinations puissent mieux comprendre les comportements des membres Veepee.



Enfin nous souhaitons également mettre en avant de plus en plus d'offres écoresponsables. C'est une conviction à la fois personnelle et partagée par l'ensemble du groupe. Nous avons la volonté d'accompagner également nos partenaires pour la promotion de ces offres la.



TourMaG : Quels sont les projets Ă court terme sur la partie back office que vous souhaitez mener ?



Nicolas Liogier : Notre ambition permanente est d'améliorer et optimiser l'accompagnement de nos partenaires et cela passe par l'amélioration des process onboarding . Nous souhaitons faciliter l'accès à notre plateforme, à notre audience.



Nous travaillons avec des partenaires de taille importante ou plus modeste et nous devons arriver à proposer de nouvelles fonctionnalités.