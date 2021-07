Oman tourisme : un nouveau portail de réservations et d'informations national

Ce nouveau portail propose des forfaits avec confirmation instantanée.



D'ici fin 2021, il inclura " des informations sur les opportunités de partenariat et les forfaits qui reflètent les offres du Sultanat.



Un contenu informatif et des outils de réservation simplifiés pour les vols, les transferts, les hôtels, les excursions, les restaurants, les réductions, les promotions seront ainsi proposés par des fournisseurs de qualité accrédités et certifiés, chacun contrôlé par un processus d'accréditation ", ajoute Visit Oman.