Orient Voyages offre un éventail des voyages exceptionnels et festifs en Ouzbékistan et toute l’Asie Centrale

Le départ est garanti à partir de 6 participants, accompagné d’un guide-escort francophone et expérimenté.

le Nouvel An à Samarcande , lors d'une soirée inoubliable aux airs d’Orient. Votre semaine en Ouzbékistan sera également riche en visites avec la découverte des principales villes touristiques du pays à travers le temps et les traditions, sans oublier le contact avec la population ouzbek qui est très adorable et hospitalière.Vous aimerez admirer des trésors architecturaux du patrimoine ouzbek à Tachkent, Boukhara, Khiva et passer la soirée de Réveillon à Samarcande, de l’une des plus anciennes villes de la planète, surnommée ‘’L’Eden de l’Orient’’.On commence notre périple à Tachkent, capitale du pays qu’on appelle le Carrefour des cultures d’où l’on poursuit vers Samarcande Joyau de la Route de la Soie pour passer la soirée magique du Réveillon. Après la fête on continue avec les sites de Boukhara la Sainte où l’on observe aussi le travail des artisans locaux qui fabriquent tout à la main. La dernière perle du pays Khiva vous attend avec ses sites féeriques qui vous font plonger dans le conte d’une Mille et une nuit.L’Ouzbékistan avec son climat continental et un peu désertique est agréable à visiter en fin d’année. De plus, durant cette période, l’affluence des touristes est moins importante que le printemps ou l’automne ce qui vous permettra d’en profiter.Pour un Nouvel An, les températures moyennes sont de 5 à 10 degrés. Les pluies sont rares, vous pourrez profiter d’un beau soleil en plein milieu de l’hiver. Les chutes de neige sont possibles et en même temps exceptionnelles, mais il est parfois possible de voir la Place Reghistan à Samarcande sous les flocons.Bienvenue à Samarcande, véritable décor du pays, pour fêter le début du prochain quart de siècle !