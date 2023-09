Retrouvez-nous au salon IFTM Top Resa

Les séries (GIR) Ouzbékistan et extension Turkménistan

Les dates 2024 sont déjà en vente. Les départs sont garantis à partir de 2 participants.

Les séries (GIR) Ouzbékistan sont l’un des produits qui marche bien au cours des 5 dernières années sur le marché francophone.Pour les voyageurs, les deux séries GIR en Ouzbékistan permettent de découvrir toutes les beautés du pays en combinaison du contact avec la population. Les circuits emportent au coeur de sites incontournables, sans se soucier des réservations, transferts et excursions.GIR «Joyaux de l’Ouzbékistan» - 10 jours, est un circuit classique incluant Khiva, Boukhara, Samarkand et Tachkent. Il s’agit du programme idéal pour une première visite de l’Ouzbékistan à «petit prix».Le deuxième programme GIR «Déserts et Coupoles» – 11 jours, offre un séjour un peu plus long avec les visites essentielles des sites et une petite immersion dans le désert où une nuit sous la yourte laisse une empreinte inoubliable et aventurière.Suite à la réouverture des frontières au Turkménistan on enrichit notre production pour 2024 en proposant l’ extension Turkménistan pour les GIR ‘’Déserts et Coupoles’’.