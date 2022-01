Orsud rachète Sembat Voyages : "Il n'y a pas que les "supergrands" qui consolident" 🔑

Nous avons eu une très belle période de septembre à novembre 2021, avec beaucoup de travail. Malheureusement l’embellie n’a pas duré et aujourd’huiEt je ne vous cache pas que depuis début décembre, c’est le calme plat au niveau des nouvelles demandes de réservations loisir…Ce qui est sûr, c’est que nos clients veulent voyager, que ce soit au niveau du voyage d’affaires ou du loisir.Oui, je vous confirme que nous avons bien fait l’acquisition du plateau affaires de Sembat.Cela faisait quelque temps que nous échangions avec Francis Gallo (l'ancien président du Groupe, ndlr). J’ai envie de dire que cela s’est fait naturellement. Comme quoi il n'y a pas que les « supergrands » qui consolident.Sembat et Orsud ont un parcours similaire. En effet, Orsud avec Asia et Sembat et avec Jet tours, ont démarré leur activité en étant plutôt axés sur le loisir, pour finir par fortement développer le business travel.Des équipes expérimentées, des portefeuilles clients diversifiés et complémentaires, vont permettre à Orsud de se renforcer sur ce segment de marché.Il y a également de nombreuses synergies évidentes au niveau des outils utilisés. Et bien évidemment Sembat et Orsud appartiennent au même réseau, Manor.Si je me suis lancé dans cette opération, c’est que je crois encore en notre métier et je pense même queNous sommes agiles. Nous sommes fiables. Nous sommes professionnels. Il n’y a pas de raison que nous ne sortions pas grandis de cette période si compliquée. Je reste résolument optimiste.