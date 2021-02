IATA : le montant des encours a chuté de 50%, quels risques pour les agences ?

Par le passé, le RHC était comptabilisé de la manière suivante.



RCH = Jours totaux x la moyenne journalière des Cycles de trésorerie BSP (3 Périodes comptables les plus élevées) + 100%. En 2021 et en raison de la plus importante crise de l'histoire du secteur, l'association de représentation des compagnies a dû revoir sa méthode.



" Les changements ont été largement débattus, puis nous avons fait des présentations à l'ensemble du réseau Manor, au SETO, et ce sera bientôt le cas pour les EDV ou encore Selectour, " recadre Robert Chad, le responsable France, Belgique et Pays-Bas de IATA.



Pour le patron du bureau français, l'exaspération et la découverte des agents de voyages ne seraient pas légitimes. Une analyse partagée par Jean-Pierre Mas, pour qui IATA a fait preuve de dialogue.



Dorénavant, il existe 3 seuils d'encours, en fonction du profil de risque du point de vente, mais ce n'est pas tout au regard de la chute vertigineuse d'activité, le plafond et le calcul ont été entièrement revus.



A partir de février 2021, il se base non plus sur l'année 2020, mais 2019.



" En plus de cela, nous nous appuyons, sur une projection de ce que sera le marché en 2021, donc inférieur d'environ 50% par rapport à 2019.



C'est une hypothèse haute, " confie le responsable de IATA.



Cette projection ne concernerait pas seulement le marché français, mais l'activité aérienne mondiale, donc cela implique même la reprise chinoise, où le trafic est équivalent à celui constaté, il y a deux ans.



" Si nous n'avions pas fait cela, alors nous serions à maximum 35% d'activité en 2021, par rapport à 2019.



Nous osons espérer que des agences vont atteindre leurs plafonds RHC, mais nous voyons mal comment cela pourrait être le cas, " tempère Robert Chad.



D'ailleurs l'écho est le même pour les Entreprises du Voyage, pourtant assez peu enclin à décrire IATA comme un ami de la distribution.



" Les agences qui espèrent émettre dans les prochains moins la moitié du volume d'affaires de 2019, je suis ravi pour elle, car je crains que les émissions se situent actuellement entre 5 et 10%, " recontextualise Jean-Pierre Mas, le président des EDV.