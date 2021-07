PLAY : la compagnie low cost islandaise rentre en bourse ! L'opération a été jugée comme "réussie" par la direction de la compagnie PLAY

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

C'est une comète dans le ciel européen. La compagnie islandaise low cost vient de faire son introduction en bourse et à New York ! C'est sur le Nasdaq First North Growth Market Iceland que PLAY a réalisé son introduction jugée comme "réussie," par le PDG de PLAY. D'après le site de l'indice boursier la compagnie a mis sur le marché pour 250 000 euros d'actions.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 9 Juillet 2021





Créé en novembre 2019, le transporteur bénéficie de 3 Airbus A321 et desservira l'Islande au départ Paris-Charles de Gaulle à compter du 15 juillet 2021, à raison de 3 à 4 vols par semaine.



Ce n'est pas tout, car début de l'année 2022, le transporteur prévoit de lancer de nouvelles lignes vers l’Amérique du Nord. Malgré les échecs nombreux sur



Certes PLAY a fait son entrée en bourse sur le Nasdaq First North Growth Market Iceland, mais pour un montant avoisinant les 250 000 euros selon le site de l'indice boursier. PLAY, la nouvelle compagnie low cost venu d'Islande est une véritable comète dans le ciel mondial.Créé en novembre 2019, le transporteur bénéficie de 3 Airbus A321 et desservira l'Islande au départ Paris-Charles de Gaulle à compter du 15 juillet 2021, à raison de 3 à 4 vols par semaine.Ce n'est pas tout, car début de l'année 2022, le transporteur prévoit de lancer de nouvelles lignes vers l’Amérique du Nord. Malgré les échecs nombreux sur le long courrier PLAY croit en son modèle et entend le faire savoir, puisqu'elle vient de faire son entrée en bourse !site de l'indice boursier.

Play a réalisé son vol inaugural le 24 juin 2021 " Après une introduction en bourse réussie, notre vol inaugural et maintenant la négociation de nos actions, ces dernières semaines resteront longtemps dans nos mémoires chez PLAY.



Je pense que nous pouvons nous permettre un peu d'optimisme maintenant que nous pouvons commencer à renforcer les secteurs de l'aviation et du tourisme en Islande, " a déclaré M. Birgir Jónsson, PDG de PLAY.



Play a réalisé son vol inaugural le 24 juin dernier entre Reykjavik à Londres-Stansted.



Pour information Arnar Már Magnússon, le directeur des opérations de la compagnie était l'ancien vice président des opérations de WOW Air, Birgir Jónsson est un ancien de WOW Air également.

Lu 284 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Emirates reprend ses liaisons vers l'île Maurice dès le 15 juillet 2021 Air Austral : reprise des vols entre La Réunion et Maurice