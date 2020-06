PSE : le CSE ne souhaite plus négocier avec la seule direction de TUI France

Les représentants du personnel remettent également en cause le rôle d'Isabelle Michalak, DRH et membre du Comex et qui a aussi le titre de présidente déléguée du CSE.



Selon le CSE, elle aurait fait "preuve d'une légèreté surprenante" et porté " atteinte à un dialogue serein ", en ayant notamment " autorisé l’envoi à tous les salariés des documents du plan social " et la " tenue de réunions entre les différents directeurs et leurs équipes afin de leur dévoiler les organisations cibles " alors même que le CSE aurait dû être informé en premier.



Contacté par nos soins la direction, souligne de son côté à propos du processus de consultation du livre 1 et 2, qu'ils ont été remis dès la réunion zéro au CSE le 17 juin et seulement à l'issue de la réunion aux salariés.



Dans ces circonstances, le CSE de TUI France "ne souhaitent plus traiter avec la direction de TUI France" . Il ajoute "Nos interlocuteurs n’ont pas de marges de manoeuvres, leur objectif est de mener à marche forcée cette réorganisation, ce qui les pousse à adopter un comportement violent et inadapté."



Consulter la lettre ouverte en cliquant sur le lien ci-dessous.