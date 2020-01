Palmes du Tourisme Durable : Unisoap recycle les savons des hôtels pour sauver des vies !

Le savon est d'abord récupéré et stocké par les hôtels. Unisoap récupère ensuite les savons et les envoie en centre de recyclage avant d'être traités puis transformés en pain de savon.



L'association est "accompagnée par des professionnels de l'industrie cosmétique puisqu'il n'existe aucune autre activité de ce type en France" affirme Pauline Grumel dirigeante d'Unisoap.



Les actions de stockage, tri, nettoyage, recyclage et conditionnement sont effectuées par des travailleurs handicapés.



Le modèle économique repose sur le mécénat et la collecte de fonds, les dons des établissements et entreprises, et les subventions publiques.



"Les hôtels sont nos premiers mécènes" ajoute Pauline Grumel.