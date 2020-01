Palmes du Tourisme Durable : les 20 finalistes en lice sont...

Hébergement :

- Alter Hostel (Lyon) : La création d’une interdépendance avec les associations et professionnels du territoire qui partagent les mêmes valeurs.

- Le Domaine du Centaure (Sylvains les Moulins) : La reconstitution d’un éco-système au sein du site, afin d’en faire une réserve naturelle pour la faune et la flore.

- Hôtel du Cap-Eden-Roc (Antibes) : Un partenariat avec l’Espace Mer et Littoral d’Antibes pour la préservation du littoral méditerranéen.

- Outrigger Mauritius Beach Resort : Un partenariat avec l'ONG Atelier de Formation Joie de Vivre (centre pour l’éducation des enfants défavorisés exclus du cycle éducatif primaire classique).



Information & Formation :

- Editions Viatao : Le Guide Tao Monde – 1000 idées et adresses pour voyager engagé.

- Train & Travel with Women For Africa : L’éco-tourisme comme outil d’autonomisation des femmes et de sensibilisation au développement durable



Territoire & Destination :

- Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris : Le parcours urbain « Fenêtre sur Rue » à Saint-Denis.

- Vendée des Iles : La promotion et la valorisation du Marais breton-vendéen, dans une démarche participative.



Transport :

- Geovelo : L’intégration des euro-véloroutes et l’ajout d’un module planification dans son application.

- Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon : Le projet « Le Bassin sans ma voiture ».



Voyage :

- Endallah : Le tourisme villageois comme outil d’autonomisation des populations locales et de préservation de la vie sauvage

- Chemins Solidaires : Des voyages en immersion et des micro-aventures qui allient rencontres et partage.

- Touristra Vacances : Les balades Découverte & Partage, rencontres inédites, locales et solidaires

- Ponant : L’élimination totale de l'utilisation du fuel lourd remplacé par un combustible vertueux



Start-Up :

- Solikend : La vente de nuits d’hôtel au profit d’œuvres caritatives.

- Unisoap : La collecte et le recyclage des savonnettes usagées des hôtels à des fins humanitaires.



Restauration :

- Table d’A.S. : Une cuisine locale et de saison, et la réduction des déchets

- Les Yeux dans l’eau : Une démarche éco-responsable globale



Loisirs :

- Parc Parfum d’Aventures (Cévennes) : Un panier pique-nique éco responsable proposé aux visiteurs du parc.

- La Maison de la Nature (Ardennes) : Les "Excursions Nature pour Tous", destinées aux personnes à mobilité réduite.