Pâques aux Maldives avec Sun Siyam Resorts

Avec ses 125 suites exclusives, toutes avec piscine, le Sun Siyam Iru Veli invite à célébrer Pâques autour de la piscine principale et en musique avec une animation DJ dont les mix rythmés feront danser les hôtes au bord du lagon. Rendez-vous tous les après-midi de 14h30 à 17h30 durant les vacances de Pâques pour siroter un cocktail frais et profitez du soleil au Fresh Water. Un tirage au sort permettra aux heureux gagnants de se voir offrir un massage de 30 minutes, une bouteille de Champagne, une bouteille de vin mousseux, une bouteille de vin blanc, ou une bouteille de vin rouge.Tous les jours à cette période, un déjeuner-buffet spécial Pâques sera servi au restaurantAqua Orange entre 12h30 et 15h00 avec une animation musicale en live. Le dimanche de Pâques, place au barbecue de plage au Grouper Grill Beach, entre 19h et 22h, avec un choix de viandes et de poissons fraichement pêchés et grillés. Un tirage au sort également durant le dîner de barbecue permettra de gagner, comme 1er prix, un dîner privé aux chandelles sur la plage pour 2 personnes, un cours de dégustation de vin pour 2 personnes et un massage de 30 minutes au spa.Très à l’écoute des familles, Sun Siyam Iru Veli a prévu des activités pour les plus petits aussi. La journée sera ponctuée d’animations diverses de 10h00 à 16h00 avec la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques, un atelier de peinture sur œufs, des dessins sur le sable, et des décorations de cup cakes.