Paris-Sao Paulo avec LATAM Airlines, un vol quotidien direct, avec des connexions vers toute l'Amérique du sud

Sièges inclinables et spacieux

La conception des sièges constitue l’un des plus importants attributs de la cabine Premium Business. Inclinables à 180º, ils se transforment en un véritable lit. Les sièges sont positionnés de manière à garantir intimité et espace personnel, ce afin que les passagers puissent travailler ou se détendre.



Lounges exclusifs

Les passagers Premium Business ont accès à des lounges exclusifs LATAM Airlines à Santiago, Bogotá, São Paulo, Buenos Aires et Miami. LATAM Airlines a également conclu des accords internationaux pour augmenter le nombre de lounges haut de gamme accessibles dans les autres aéroports internationaux, et ainsi garantir un confort exclusif à ses passagerss dans les différentes villes.