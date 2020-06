PartezEnFrance : la Montagne au sommet des réservations pour l'été 2020 ?

Le villes basées entre 1700 à 2600 mètres voient même leur taux de remplissage progresser d'un point par rapport à celui de l'année dernière.



Toujours selon l'ANMSM (Association Nationale des Maires des Stations de Montagne), la saison s'annonce plus étendue, avec un mois de septembre déjà bien rempli.



Pour la période du 22 août au 12 septembre, le taux d’occupation prévisionnel des stations est en progression de plus de 1 point par rapport à l’an dernier.



Cette tendance est particulièrement forte dans les Alpes du Sud, où le taux d’occupation prévisionnel sur cette période progresse de 5,6 points de plus qu’en 2019.