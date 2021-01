Participez au webinaire "Secrets des Îles de Guadeloupe" le 02 Février pour devenir Expert des Îles de Guadeloupe !

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) continue de soutenir et d’accompagner les professionnels avec son programme de formation, nouvelle formule.

Les Îles de Guadeloupe ont été prises d’assaut durant les fêtes de fin d’année mais les récents chiffres sur la situation sanitaire locale demeuraient rassurants. Toutefois, pour prévenir l’arrivée des variants du virus, de nouvelles modalités de voyages ont été annoncées par le gouvernement.



Pour se rendre dans l’archipel, à compter du lundi 18 janvier 2021, tout voyageur de onze ans et plus, devra obligatoirement présenter un test RT-PCR négatif effectué dans les 72h avant le départ et une attestation sur l’honneur l’engageant à réaliser à l’arrivée un isolement de 7 jours. A l'issue de cette semaine, un nouveau dépistage virologique doit être réalisé.



La septaine peut être effectuée au sein de l'hébergement touristique. Il est possible de profiter des installations communes de l'établissement durant leurs heures d'ouverture et en appliquant un respect strict des gestes barrières.



Les gestes barrières sont, bien sûr, à respecter durant tout le voyage.



SAVE THE DATE !! Mardi 02 Février 2021 le mardi 02 février à 14h00 (heure de Paris) pour échanger sur ces dernières mises à jour et connaître, en exclusivité, les nouveautés “produits” pour l’année 2021.



Pour l’occasion, des billets d’avion (valables 1 an) à destination de Pointe-à-Pitre seront à gagner, en partenariat avec la compagnie aérienne CORSAIR.



Devenez expert des Îles de Guadeloupe avec le nouveau programme de certification



En seulement 4 étapes, il est possible de devenir Expert des Îles de Guadeloupe :



✔ Le Webinaire pour des échanges virtuels, plus pratiques, techniques en toute convivialité.



✔ L’E-learning enrichi, interactif et illustré de nouveaux visuels, pour une immersion au cœur de la Basse-Terre, de la Grande-Terre, des Saintes, de Marie-Galante, et de la Désirade, au travers des expériences de séjour thématisées. Ces modules sont réalisables à son rythme et dans l’ordre souhaité.



✔ Le Challenge des ventes, rétroactif, permettra de gagner de nombreux lots offerts par les partenaires touristiques. La période des ventes sera annoncée ultérieurement.



✔ L’Eductour à la carte, en petits groupes ou en individuel pour vivre la destination, un peu plus tard dans l’année et mieux la partager avec ses clients et collègues agents de voyages.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur

Contact E-mail : infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com

Site web : www.secretsdesilesdeguadeloupe.com





