Partir avec Corsicatours, c'est s'offrir une véritable philosophie de voyage !

Agence réceptive depuis plus de 25 ans, Corsicatours ambitionne de devenir le spécialiste n°1 des séjours sur-mesure en Corse en 2023. Tour-opérateur autant qu’opérateur de détours, il ouvre sa réservation et étoffe sa production de nouveautés et de nombreux circuits à thèmes.

Lundi 19 Décembre 2022

Les nouveaux voyageurs Et si votre meilleur voyage n’était pas le plus lointain, mais celui où la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure ? Celui où vous vous sentez connecté aux autres, à votre environnement, à vous-même. Et si votre prochain voyage était juste ici, sur la plus proche des îles lointaines, la Corse ?



Chez Corsicatours, nous nous attachons à transmettre notre amour de la Corse en créant la rencontre entre les besoins subtils de nos voyageurs et la riche palette d’émotions que nous offre la Corse. Nous cultivons, depuis déjà des décennies, un tourisme d’attention autour de 4 ambitions : des vacances pour tous, du conseil, des services de qualité et des accessibilités favorisées au départ de toutes les régions de France.

Pour vous, nos conseillers experts conçoivent des idées de voyages hors des sentiers battus et sont à l’écoute de vos besoins afin de vous orienter vers le voyage qui vous correspond.



Notre production 2023



Nous faisons évidemment la part belle à des activités entre mer et montagne qui éveilleront vos cinq sens. Parce que l’authenticité résonne dans tous nos voyages, nous avons à cœur de faire partager des expériences uniques.C’est dans notre Magazine « Secret de Corse » que nous présentons nos séjours thématiques.Nos offres parcourent la « Route des sens » développée par Office du Développement Agricole et Rural de Corse, et dévoilent une terre qui a du sens et des valeurs. Nous provoquons des rencontres authentiques…un souffleur de verre au cœur de à la citadelle de Calvi, un atelier de vannerie à Calenzana, une fromagerie en côte orientale, une immersion dans la vie d’un berger, etcNous faisons évidemment la part belle à des activités entre mer et montagne qui éveilleront vos cinq sens.

Nous proposons à nos voyageurs de magnifiques croisières en catamarans au départ d’Ajaccio à la découverte de la Corse ou de la Sardaigne et, petite nouveauté 2023, un départ de Bastia pour naviguer vers les îles Toscanes, Elbe et Capraia.



Nos circuits randonnées, avec accompagnateurs diplômés, se destinent autant aux familles en quête d’aventures et de sensations qu’aux randonneurs plus ou moins aguerris notamment avec cette saison d’une randonnée supplémentaire sur le mythique GR20 Sud de Bavella à Vizzavona.



Les amoureux du vélo pourront découvrir les merveilles du littoral en vélo électrique au travers d’un parcours en 8 étapes, hors des grands axes routiers et touristiques, avec traces GPX téléchargeables sur GPS ainsi qu’un carnet de route afin de ne rien manquer des étapes traversées et tout cela sans se soucier du transport de vos bagages.



Nos incontournables Nos services Villas, Groupes & Individuels, qui intègrent tout nouvellement un pôle dédié à l’événementiel (Organisations EVG ou EVJF, mariages, incentives, séminaires d’entreprises, etc…), vous accompagnent à chaque étape de vos projets.

La réactivité et le professionnalisme de nos équipes, ainsi que leur connaissance parfaite de la destination, apportent une réelle valeur ajoutée au voyage.

Un accompagnement personnalisé, avec conseils éclairés et bons plans, vous sera délivré.



Notre appartenance au groupe Ettori, 1er groupe hôtelier corse, favorise notre présence dans les établissements phares de l’île, notamment :



Hôtels club ● L’indétrônable Club Marina Viva, avec ses 378 chambres et 120 appartements, bénéficie d’une situation privilégiée en bord de mer, au cœur de la station balnéaire de Porticcio, avec un accès rapide depuis l’aéroport d’Ajaccio. Son offre de restauration, allant jusqu’à la formule all inclusive, contente tous les budgets. Son mini-club et son club adolescents (de 3 à 17 ans), ouverts 6 jours sur 7 pendant les vacances scolaires, sont un réel atout.



Les avantages promotionnels rendent les tarifs attractifs. L’offre Famille, qui permet à certaines dates la gratuité d’un enfant séjournant en Chambre avec ses 2 parents, se cumule avec le Réservez-tôt.



En nouveauté 2023 : ● Le Club Paese Di Lava 3*, nouvelle acquisition du Groupe Ettori, situé à seulement 10 kilomètres au nord d’Ajaccio, surplombe le golfe de Lava et se trouve à seulement 200 mètres de la plage.

Séjournez dans un cadre préservé, et éloigné des foules, à seulement quelques pas de la mer, en formule hôtelière avec pension (demi-pension à all inclusive) ou formule locative en logement seul.



Il dispose d’une piscine chauffée, d’un restaurant avec vue panoramique sur le golfe, d’un club enfants de 3 à 12 ans et d’un club adolescents de 13 à 17 ans, ouvert 6 jours sur 7, durant les vacances scolaires.



Hôtels de charme ● À 5 minutes de Porto-Vecchio, Le Roi Théodore Restaurant & Spa 4*, ouvert d’avril à novembre, s’ouvre sur un cocon douillet et appelle au calme et au bien-être. Ses chambres spacieuses s’imposent parfaitement pour des vacances en couple ou en famille. Son restaurant « le Regina » vous invite à déguster des plats raffinés, en terrasse ou en bord de piscine, pour vos déjeuners ou dîners. Un magnifique espace piscines, aménagé de transats, pour profiter pleinement du soleil et vous rafraîchir. Une piscine intérieure chauffée se trouve également à disposition de la clientèle. Un Spa complète les services de cet élégant établissement : bain à remous, hammam, soins esthétiques et massages…



Ne tardez pas à réservez et bénéficiez d’un avantage promotionnel qui rend cet établissement 4* très bon rapport qualité-prix dans la région. L’offre Famille, qui permet presque toute la saison (hors mois d’août) de bénéficier de la gratuité d’un enfant voyageant avec ses 2 parents, se cumule à l’offre Réservez-Tôt.



● À Ajaccio, notre établissement Campo Dell’Oro 4*, ouvert à l’année, vous charmera. Sa situation, face à la grande plage du Ricanto, aux portes de la ville impériale, favorise les séjours en étoile. Son restaurant ainsi que l’aménagement agréable de sa piscine avec cascades, bain à remous et son immense solarium, en font le cadre idéal pour un séjour reposant en chambre vue mer ou montagne.



Profitez de ses offres Réservez tôt et Nuits Offertes afin de séjourner, à budget raisonnable, dans cette adresse incontournable aux portes de la ville d’Ajaccio.



Notre éventail de produits permet à tous de trouver le voyage idéal en hôtels, résidences, clubs avec animations ou campings, avec des ambiances calme, festive ou familiale.

Au plus près des traditions, une sélection de chambres d’hôtes et fermes auberges pour découvrir un cadre authentique et préservé.



Pour les voyageurs désireux d’une atmosphère plus intimiste, le service Villas se tient à votre disposition pour présenter ses magnifiques villas avec piscines privatives et service de conciergerie.





Un maillage territorial fort Aidés d’hôteliers attentionnés, et de prestataires d’activités désireux de partager leur passion, nous confectionnerons votre voyage parfait !



La destination Corse recèle de nouveaux plaisirs insoupçonnés dont seul un touriste éclairé peut pleinement profiter. C’est pourquoi, chez Corsicatours, nous mettons en lumière des villages, des artisans, des habitants qui font de notre territoire une destination authentique.



Conscients des enjeux éthiques et écologiques, nous nous attachons, avec l’aide de nos partenaires à rendre nos séjours plus sensibles au respect de l’environnement.



Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 et, à compter du 07 janvier 2023, tous les Samedis.



Service individuels :

resa@corsicatours.com

04 95 20 20 20



Service groupes :

groupes@corsicatours.com

04 95 70 96 62



Service Villas :

villas@corsicatours.com

04 95 70 69 70



Service MICE & Wedding :

event@corsicatours.com

04 95 70 96 58



www.corsicatours.com & www.corsica-villas.com



