Pas de vacances pour le tourisme spatial

Le 29 juillet, la Station spatiale internationale s’est retrouvée hors contrôle alors qu’un nouveau module russe baptisé Nauka venait de s’y amarrer.



La NASA a annoncé que l’ISS a fait un tour et demi, soit environ 540 degrés, avant de s’arrêter en étant à l’envers... Afin de retrouver son orientation d’origine, la station a dû subir un retournement de 180 degrés.



La cause : un compartiment du module Nauka qui a déclenché ses propulseurs, alors qu’il était attaché à la station. Il a fallu une heure pour que tout revienne à la normale et fort heureusement, la Station spatiale internationale n’a pas été endommagée.



Il faut quand même préciser que c’est le plus gros module ayant été ajouté à l’ISS depuis 2011. Ce module pèse 23 tonnes et mesure près de 13 mètres de long et servira uniquement à la recherche et aux repos des équipes. Il est destiné à remplacer le module ‘’Pirs’’ qui s’est récemment détaché de l’ISS et désintégré au-dessus de l’océan Pacifique.