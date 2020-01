Pascale Gaston (directrice opérationnelle) quitte Visit Europe

Durant ces 25 dernières années, Pascale a été la plus proche collaboratrice de tous les Présidents et Directeurs Généraux qui se sont succédé, et a représenté le trait d’union entre tous les épisodes actionnariaux de l’entreprise.



Elle a contribué ainsi, par cette présence permanente et bien sûr par ses compétences à la longévité de Visit Europe, acteur de la profession depuis 1986.