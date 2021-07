Pass sanitaire obligatoire : "Nous avions raison avant l’heure..." affirme Thierry Orsoni (Club Med)

TourMaG.com - Votre position est singulière. Vos confrères se plaignent grandement de cette décision brutale. Même si nul ne connait pour le moment les applications. Donc, pour vous le pass sanitaire n’est pas un frein ou une difficulté de plus ?



Thierry Orsoni : Comme vous le dites, nous ne connaissons pas toutes les dispositions et nous sommes dans l’attente.



Nous sommes prêts, car nous nous y étions préparés. Pour nous c’est aussi une force pour la destination France.



De l’extérieur cela rend notre pays plus attractif, en raison de mesures sanitaires fortes.



TourMaG.com - Dans quel état financier ressort le Club, après 16 mois d’une crise sans précédent ?



Thierry Orsoni : Nous n’allons pas le cacher. Comme tous les autres acteurs, nous avons subi très fortement l’impact de la crise.



Comme le dit si bien Henri Giscard d'Estaing, cette crise est la mère de toutes les crises. Pourtant, nous en avons connu dans notre histoire.



Il faut aussi remettre ce phénomène dans son contexte, puisque la stratégie de montée en gamme portait ses fruits, avec en janvier et février 2020, nous avons réalisé les meilleurs mois de notre histoire, aussi bien en revenu qu’en chiffre d’affaires.



Nous sommes entrés dans la crise dans des positions solides, mais aussi avec un business-modèle auquel nous croyons.



L’an dernier nous avons perdu 50% de notre chiffre d’affaires et le manque à gagner de cet hiver, en l’absence des remontées mécaniques et donc du ski, est évalué à 260 millions.



Heureusement, nous avons réagi très fort et rapidement.



Dans le même temps, nous avons pu profiter des dispositifs mis en place par le gouvernement pour soutenir l’industrie, nous l’en remercions.



Au niveau des aides étatiques qui sont des prêts pas des subventions, nous avons récupéré environ 360 millions d’euros à la fois en PGE et de la part de notre actionnaire.



Nous devrons rembourser tous ces prêts, dans le même temps, nous avons réduit nos coûts fixes de 40%, via une négociation de nos loyers de nos resorts. Nous n'avons fait aucun PSE.



Nous ne ressortirons pas de cette crise en meilleur état que nous y sommes entrés, mais plus forts. Nous avons la certitude que le rebond est réel.

Nous avons les moyens de surmonter cette crise, sans nuire à la qualité de notre produit.