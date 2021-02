Passeport sanitaire : c’est parti ce week end en Israël !

Ramzor, c'est nom est l'application lancée en Israël cette fin de semaine.



Ce passeport sanitaire digitalisé permettra aux utilisateurs un retour à la plupart des activités qui ont été fermées depuis de très nombreux mois : accès aux hôtels, aux restaurants, au centres commerciaux, aux concerts, musées et salles de sport.



Chaque utilisateur devra s’identifier au moyen de l’application et gare aux personnes qui seraient tentés de produire une fausse application qui les conduira directement en prison.



Cette application est aussi le prélude au passeport sanitaire international prôné par les membres de la Knesset, dont le seul député d’origine française, Yossi Taieb et ceux de la Commission Corona et experts dont notre équipe du Département Aviation du Cabinet Shibolet & Co.