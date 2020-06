Patrice Caradec : pourquoi Bravo Club a renoncé à l'ouverture des clubs cet été

TourMaG.com - L'aspect transport est un point important pourtant les compagnies semblent toutes reprendre leurs activités ?



Patrice Caradec : Les plans de transport remis en service par les compagnies aériennes particulièrement sur le long-courrier et le bassin méditerranéen ne permettent pas d'assurer ce que nous avons vendu aux clients : avec des nombreux départs de province à des jours précis.



Plus de 50% de notre clientèle est installée en Province, nous aurions pu difficilement assurer un plan de transport efficace. Nous allons d'ailleurs travailler cet automne sur la technologie et nous doter d'un outil flexible de package dynamique qui nous permettra d'être moins dépendants des bloc-sièges.



TourMaG.com - L'offre proposée est également un point important. Est ce que si vous aviez maintenu votre production cet été, le produit Bravo Club aurait été détérioré ?



Patrice Caradec : Nous voulons nous assurer que le concept soit en adéquation avec la promesse faite en terme de qualité. Personne ne sait comment cet été va réellement se passer. Et personne n'aurait su répondre aux questions des clients : est ce qu'il va y avoir un buffet ? Est ce qu'il y aura la queue ? Pourrons-nous aller à la piscine....



Dans ce contexte le message que nous souhaitons porter c'est un message clair et clean.