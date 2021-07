Pays-Bas : les ressortissants néerlandais autorisés à voyager dans l'ensemble de l'UE

Le gouvernement des Pays-Bas a assoupli ses restrictions de voyages. Désormais il autorise les voyages dans l'ensemble de l'Union Européenne. Jusqu'ici les ressortissants néerlandais n'étaient pas autorisés à se rendre au Portugal ou Espagne. Ces deux pays étaient classés orange par le gouvernement néerlandais aux côté d'Andorre et de Chypre



Dans un communiqué de presse : à partir du 27 juillet, les pays passeront en orange " que si une nouvelle variante préoccupante y est présente et n'est pas encore répandue aux Pays-Bas."



A partir du 8 août, les voyageurs âgés de 12 ans et plus devront présenter un test négatif avant de rentrer au Pays-Bas en provenance des pays classés jaunes.