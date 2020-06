Pegasus annonce une reprise des vols vers l'Europe dès le 13 juin 2020

Puis dans un deuxième temps, ce sera à l'Angleterre de bénéficier d'une reprise. Pegasus assurera un vol quotidien entre Londres Stansted et Istanbul Sabiha Gokcen du 16 au 29 juin et un vol direct ponctuel entre Londres Stansted et Izmir le 15 juin 2020.



Pour les autres destinations, comme la France, le calendrier sera progressivement augmenté et dévoilé au cours de la prochaine phase, sous réserve des autorisations accordées par la Direction générale de l'aviation civile en Turquie.



En allant sur le site de Pegasus, il est possible de réserver un vol depuis Paris seulement à partir du 1er juillet 2020.