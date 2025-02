Pierre Gillet prend la direction de l’Office de Tourisme de Samoëns

J’étais impatient de rejoindre l’équipe de l'Office de Tourisme de Samoëns, un village que j’affectionne particulièrement. En adéquation avec l’identité de Samoëns, je souhaite contribuer à faire briller cette destination d’exception au cœur des Alpes

Son parcours l’a ensuite mené à la direction de l’durant huit ans, puis à celui de la Vallée d’Aulps pendant six ans.Après un passage au Haut-Giffre Tourisme, il a rejoint Samoëns en janvier 2025, fort d’un réseau solide et d’une expertise éprouvée dans la promotion du tourisme montagnard.À la tête de l’Office de Tourisme de Samoëns, Pierre Gillet a pour objectif d’accroître la visibilité de la destination à l’échelle régionale, nationale et internationale.Ses missions incluent leen mettant en avant son patrimoine naturel, culturel et gastronomique ;pour renforcer la notoriété de Samoëns ; mais encore lapour assurer une coordination efficace avec les acteurs du tourisme et les partenaires locaux.", a déclarédans un communiqué.