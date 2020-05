Plan de sauvetage : Air Austral boucle un tour de table de 86 millions d'euros

Le pavillon français peut retrouver un semblant de sourire, après Air France, c'est au tour d'Air Austral de pouvoir souffler un grand ouf de soulagement.



En effet, la compagnie française spécialiste de La Réunion vient de se voir octroyer un plan de sauvetage financier de 86 millions d'euros.



Un prêt d’actionnaire de la SEMATRA, la société contrôlant Air Austral et dont l'actionnaire majorité est la Région Réunion, d’un montant de 30 millions d’euros, apporté en compte courant, puis un Prêt Garanti par l’État français (PGE) d’un montant de 56 millions d’euros octroyé par 3 banques.



" Ces soutiens vitaux vont permettre à Air Austral de faire face à cette crise inouïe et de poursuivre sa route, avec la détermination et la mobilisation de ses équipes.



Pour autant, le contexte très évolutif nous conduit à une extrême vigilance, " a expliqué Marie Joseph Malé, Président, le directeur général d’Air Austral.



Dans cet univers incertain et pour y faire face, la compagnie va mettre en place une Task Force chargée d’assurer une veille permanente, d’identifier tout risque pouvant concourir à une dégradation durable de la situation et réfléchir au Plan d’adaptation.



" Et je salue ici l’investissement du personnel de la compagnie, uni face à cette épreuve et présent pour assurer la continuité territoriale.



Air Austral a montré ces derniers mois par cette présence ininterrompue son sens de la solidarité et de la responsabilité sociétale, témoignant ainsi de son ancrage territorial. "