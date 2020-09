Planète Croisière, agence de voyages française spécialiste des croisières, fait peau neuve !

Les effets de la crise sanitaire Covid-19 se font toujours sentir et le tourisme est impacté de plein fouet partout dans le monde. Cependant, sous l’impulsion de son nouveau directeur fraichement arrivé, l'agence de voyages Planète Croisière n’a pas dit son dernier mot et lance pour la fin d’année 2020 et l’année 2021 des projets structurants.

Rédigé par Planète Croisière le Lundi 7 Septembre 2020

Du nouveau chez Planète Croisière Depuis plus de 15 ans, Planète Croisière est le spécialiste français de la vente en ligne de croisières. Fort de cette expérience, l’agence de voyages a décidé de faire peau neuve !



« Nous n’avons pas été épargnés par la crise liée au COVID-19. Cela nous a obligés à réfléchir rapidement à de nouveaux projets. Nous avons de grandes ambitions pour Planète Croisière : tout va se mettre en place très prochainement, dès la fin de l’été. » explique Lylian Schillinger, nouveau directeur d’agence, arrivé quelques semaines seulement avant la période de confinement.



Planète Croisière est déjà reconnue pour son service client de qualité, avec notamment la présence d’un conseiller dédié qui va personnellement suivre le dossier de son client, de la vente jusqu’au retour du client.



L’agence Planète Croisière dispose également d’un savoir-faire indéniable sur les croisières Tour du Monde et sur l’Europe du Nord avec un partenariat avec la compagnie Hurtigruten depuis ses débuts.



Aujourd’hui, Planète Croisière souhaite renforcer cette image d’agence de voyages Premium axée sur la satisfaction clients.



« Nos clients sont, depuis longtemps déjà, au cœur de nos préoccupations. Nous souhaitons à présent collaborer avec eux, les solliciter pour que nous puissions co-créer, ensemble, des offres toujours plus adaptées à leurs besoins » ajoute le directeur.



L’agence de croisières a d’ailleurs récemment organisé un vote, sur ses réseaux sociaux, pour que ses clients choisissent le prochain logo Planète Croisière. Une opération qui a remporté un franc succès et qui montre que les clients veulent s’investir dans la transformation de leur agence.



Au-delà de la charte graphique qui sera progressivement adaptée sur le site Planète Croisière, un des projets phare est la création du programme de fidélité, très attendu par les clients, afin de les récompenser. Ainsi, tout au long de l’organisation de la croisière et même après, le client pourra bénéficier de nombreuses petites attentions et privilèges qui lui feront vivre une expérience inoubliable.



Planète Croisière lance également, dès le mois de septembre 2020, une nouvelle offre B2B à destination des entreprises, CE/ CSE, collectivités et associations.



« Ce projet B2B est vraiment important pour l’entreprise. Planète Croisière repose, après nos 16 années d’expérience dans le tourisme, sur de solides bases et nous ressentons aujourd’hui le besoin de nous diversifier, non seulement en ciblant un nouveau public mais aussi en proposant des prestations plus variées » souligne Lylian Schillinger.



Cette offre s’appuiera donc sur l’expertise croisières de l’agence avec un périmètre plus large : séjours bien-être, trains de luxe, circuits organisés... Son équipe dynamique organise un séjour sur mesure avec la garantie d’un suivi personnalisé du dossier de voyage, qui reste la marque de fabrique de Planète Croisière.



Des partenariats privilégiés avec les meilleures compagnies de croisières croisières d’expédition de luxe.



Ponant est une compagnie de plus de 30 ans d’expertise, naviguant sous pavillon français, un des plus exigeants, qui propose des croisières haut de gamme sur des petits bateaux. Spécialiste des Pôles et expéditions extrêmes, Ponant fait découvrir à ses explorateurs en herbe des destinations d’exception et des contrées reculées, difficilement atteignables par de plus gros paquebots.



Parmi les destinations, la compagnie propose notamment des expéditions polaires vers le Groenland, Ushuaia, Svalbard ou Spitzberg… ainsi que des croisières tropicales aux Seychelles, aux Caraïbes ou encore en Amérique Centrale.



L’expérience de la compagnie du Ponant couplée à celle de l’agence Planète Croisière permet de vivre une expérience inoubliable et raffinée et une croisière au confort exceptionnel.

Handicroisière, le partenariat de Planète Croisière avec la C.L.E des Sables cause sociétale. Elle a donc choisi de le faire en s’associant à l’association loi 1901 la séjours adaptés pour les personnes avec un handicap psychique.



Existante depuis plus de 12 ans, cette association prône des valeurs de respect, de solidarité et de convivialité tout en étant très engagée dans le tourisme responsable et le respect de l’environnement. Des valeurs qui sont chères à Planète Croisière également !



Les vacanciers de la C.L.E des Sables qui bénéficient de ces séjours adaptés sont une population particulièrement fragile, non seulement car ils sont en souffrance psychique mais aussi à cause de l’exclusion sociale qui, souvent, en découle. Pour assurer leur sécurité et leur bien-être, ils sont encadrés par une équipe de professionnels de la santé mentale et du handicap.



Dès décembre 2020, les vacanciers et leurs accompagnants embarqueront pour une croisière tout inclus en Méditerranée de 8 jours, une expérience qui sera vite renouvelée à l’été 2021, à bord d’un navire de la compagnie



Lors de cette croisière de rêve, ils découvriront de magnifiques paysages ruraux et urbains autour de la mer Méditerranée, tout en profitant des nombreux divertissements proposés à bord du paquebot : parc aquatique, théâtre, simulateur de Formule 1, soirées à thème… Les vacanciers n’auront pas le temps de s’ennuyer et reviendront la tête pleine de beaux souvenirs.



L’agence de voyages Planète Croisière met tout en place pour rebondir et permettre à ses clients de repartir dès maintenant, dans des conditions sanitaires optimales et en toute sérénité. Ils sont d’ailleurs nombreux à réserver des voyages pour cet hiver et pour 2021. Alors n’attendez plus pour contacter Planète Croisière et profiter d’une expérience privilégiée.

Partir en croisière avec Planète Croisière



Nos conseillers experts en voyage sont là pour vous au 03 20 01 65 65 ou par mail



Responsable commerciale entreprises, CE / CSE, collectivités et associations : Claire, joignable au 07 67 34 65 59 ou par mail



Abonnez-vous à notre



Et n’hésitez pas à consultez notre





