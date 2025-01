Playa Hotels & Resorts l’expérience unique du tout inclus

En avril 2024 Playa Hotels & Resorts a inauguré le premier hôtel en République Dominicaine sous la marque Wyndham Alltra à Las Galeras dans la région de Samana, région paradisiaque et préservée. L’environnement naturel du Wyndham Alltra Samana invite à la déconnection et à la l’exploration des merveilles de la région, telles que le parc national Los Haitises, la cascade El Limon, ou encore l’observation des baleines à bosse de mi-décembre à mi-mars.



Le complexe de 404 chambres et bungalows arbore un style contemporain élégant avec vue imprenable sur la nature environnante. Les suites disposent d’un balcon privé et sont conçues pour accueillir aussi bien les couples que les familles.

La formule tout inclus offre l’accès à 5 bars, 1 café et 5 restaurants, dont le Island Grill où les clients pourront déguster des grillades en bord de plage ou le Bella pour déguster des saveurs du sud de l’Italie. Véritable have de paix , le Wyndham Alltra Samana offre une expérience unique.



Le 4 mars prochain, le Wyndham Alltra Punta Cana recevra ses premiers clients. Anciennement Jewel Punta Cana, le tout nouveau Wyndham alltra Punta Cana a fait l’objet d’une vaste rénovation.

Situé le long de plage d’Uvero Alto au cœur de Punta Cana, l’établissement flambant neuf allie harmonieusement le charme colonial à une énergie moderne et dynamique. Le Wyndham Alltra Punta Cana propose une expérience tout compris de premier ordre, il est le lieu de séjour idéal pour une escapade en famille, en couple ou entre amis.

Des activités quotidiennes pour tous avec la plus grande piscine en forme libre de la République Dominicaine, une impressionnante sélection de plus de 20 restaurants et bars, allant de la cuisine dominicaine et italienne à la cuisine panasiatique, franco-libanaise et américaine, le tout servi dans une ambiance élégante et décontractée avec un service attentionné.

Chacune des 620 chambres et suites offre une vue imprenable sur le paysage tropical, la piscine ou l’océan.