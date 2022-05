Appli mobile TourMaG



Playa Hotels & Resorts présente les marques Hyatt Ziva et Hyatt Zilara au Mexique

Envoyer à un ami Partager cet article

C’est sur la côte des Caraïbes Mexicaines (Cancun et Riviera Maya) et le long de la côte Pacifique que Playa Hotels & Resorts se distingue.

Rédigé par AMG LTD le Lundi 30 Mai 2022

Les marques Hyatt Ziva et Hyatt Zilrara, se distinguent en offrant à sa clientèle un niveau haut de gamme de prestations. Equipements de pointe dans une atmosphère alliant élégance et décontraction.

Hyatt Ziva et Zilara All Inclusive, proposent également une variété d’activités en faisant du bien être l’une de ses priorités. Hyatt Ziva se positionne sur le segment du All Inclusive destiné à une clientèle familiale quant à Hyatt Zilara, il est axé sur une clientèle adultes. Dans chacun des établissements l’expérience culinaire est un véritable voyage gastronomique.



Au cœur de la Riviera Maya, le Hyatt Ziva Riviera Cancun est niché entre les eaux cristallines de la mer des Caraïbes et le lagon de Bahia Petempich, les 438 suites luxueuses et spacieuses offrent une vue imprenable sur l’océan et invitent les clients de tous âges à séjourner dans une atmosphère luxueuse.

17 restaurants, bars et salons mêlent modernité et influence locale. Plaisir aquatique pour tous : pas moins de neuf piscines, dont une avec vue sur l'océan et un vaste parc aquatique avec de grands toboggans dont une piscine réservée aux enfants.



Pour le bien être, le centre de remise en forme basé sur les trois éléments, l’eau, la terre et l’air, est doté d'équipements ultramodernes, où la culture maya est omniprésente avec son Temazcal. Dans les 13 salles de soins intérieures et les 8 extérieures la clientèle adulte dispose d’une gamme de soins classiques et traditionnels.



En soirée, à l’amphithéâtre de plein air, notre clientèle peut se divertir en assistant aux spectacles et divertissements.



A Cancun, Hyatt Ziva et Zilara, bénéficient des mêmes caractéristiques en terme d’hébergement le long de la magnifique plage de Cancun au cœur de la célèbre zone hôtelière.



Le Hyatt Ziva Cancun accueille les clients de tous âges, véritable oasis pour les familles pour se détendre à la plage ou dans l’une des trois piscines à débordement. Les plus jeunes affectionnent le Kid’s Club, quant aux adultes ils peuvent s’évader au rythme de la musique live et de la danse au Sky Lounge du Punta Vista Roof Top Bar.



Au Hyatt Zilara Cancun, les 310 chambres luxueuses sont composées uniquement de suites, y compris des suites avec accès direct à la piscine, chacune avec une vue à couper le souffle et bain à remous.



Sur la côte pacifique mexicaine, A Puerto Vallarta au Hyatt Ziva le long d’une plage exclusive, la clientèle bénéficie de l’authenticité de la station balnéaire particulièrement prisée. Hyatt Ziva Los Cabos, est quant à lui un luxueux complexe All Inclusive situé au cœur de la célèbre péninsule de la Basse Californie au milieu de dunes désertiques, de formations rocheuses et de vues spectaculaires sur la mer de Cortez. Plage exclusive. Piscine à débordement, sports nautiques, parc aquatique sont autant de divertissements pour le bonheur des adultes et celui des enfants.



Playa Hotels & Resort récompense les agents de voyages à travers le programme Playa Rewards Playa Rewards est basé sur un programme de récompenses et de fidélisation dédié aux agents de voyages.



Ce programme offre la possibilité aux agents de voyages de gagner des prix. Le programme de fidélisation offre également un accès à toutes les informations et mises à jour des hôtels membres de Playa Rewards.



La procédure est très simple, les agents de voyages effectuent les réservations à travers le Tour Operateur de leur choix et une fois la réservation effectuée, il suffit à l’agent de voyage d’enregistrer la réservation sur le site

Il suffit de s’inscrire gratuitement sur :



Actuellement les agents de voyages peuvent gagner :



15 € pour une réservation au Hilton Playa del Carmen, au Hilton La Romana et Hilton Rose Hall



20 € pour une réservation au Sanctuary Cap Cana



20 € pour une réservation au Hyatt Ziva & Hyatt Zilara Resorts



Jusqu'à 25 € pour une réservation au Jewel Resorts



→ En savoir plus

Le concept deest basé sur un programme de récompenses et de fidélisation dédié aux agents de voyages.Ce programme offre la possibilité aux. Le programme de fidélisation offre également un accès à toutes les informations et mises à jour des hôtels membres de Playa Rewards.La procédure est très simple, les agents de voyages effectuent les réservations à travers le Tour Operateur de leur choix et une fois la réservation effectuée, il suffit à l’agent de voyage d’enregistrer la réservation sur le site www.playarewards.eu . Ils ont alors l’opportunité de gagner des récompenses individuelles.Il suffit de s’inscrire gratuitement sur : www.playarewards.eu Actuellement les agents de voyages peuvent gagner :pour une réservation au Hilton Playa del Carmen, au Hilton La Romana et Hilton Rose Hallpour une réservation au Sanctuary Cap Canapour une réservation au Hyatt Ziva & Hyatt Zilara ResortsJusqu'àpour une réservation au Jewel Resorts

Les marques de Playa Hotels & Resorts ● Pour les Adultes uniquement



Hyatt Zilara à Cancun au Mexique, à Montego Bay en Jamaïque, à Cap Cana en République Dominicaine.



The Yucatan Resort Playa del Carmen, Tapestry Collection.



Hilton All Inclusive Resorts à Playa Del Carmen, au Mexique, à La Romana en République Dominicaine et en Jamaïque.



Sanctuary Cap Cana à Cap Cana en République Dominicain.



Jewel Resorts à Runaway Bay en Jamaïque.



Wyndham Alltra à Playa Del Carmen au Mexique.



● Pour Tous



Hyatt Ziva à Cancun sur la Riviera Maya, à Puerto Vallarta et Los Cabos au Mexique, à Montego Bay en Jamaïque, à Cap Cana en République Dominicaine.



Hilton La Romana All inclusive Resorts à La Romana en République Dominicaine.



Jewel Grande à Montego Bay en Jamaïque.



Wyndham Alltra à Cancun au Mexique



Contact sylvie@amgltd.biz

Téléphone : +44 (0) 208 487 9881

Site Internet : Email : commercial@amgltd.biz Téléphone : +44 (0) 208 487 9881Site Internet : www.playaresorts.com et www.playarewards.eu

Lu 373 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Playa Hotels & Resorts se distingue en République Dominicaine avec le Sanctuary Cap Cana Playa Hotels & Resorts présente les marques Hyatt Ziva – Hyatt Zilara