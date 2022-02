Appli mobile TourMaG



Playa Hotels & Resorts renforce son positionnement dans les Caraïbes Playa Hotels & Resorts est propriétaire et exploite 17 Resorts All Inclusive au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine

Bien présent sur le marché français avec le Hilton La Romana et le Sanctuary Cap Cana , Playa Hotels & Resorts a lancé sa nouvelle marque le 1er Décembre dernier : Wyndham Alltra.

Hyatt Ziva All Inclusive Resort - Hyatt Zilara All Inclusive Resort - Hilton All Inclusive Resort - Sanctuary All Inclusive Resort - Jewel Resorts -Jewel Grande - Wyndham Alltra A travers les marques Hyatt Zilara, Hilton Playa del Carmen et Sanctuary , Playa Hôtels & Resorts © cible une clientèle à la recherche d’ une escapade romantique et intime ou tout simplement un séjour calme et relaxant, ces établissements sont réservés aux adultes de plus de 18 ans .



Le groupe cible aussi les clients à la recherche d’aventure ou de plaisir en famille avec les marques Hilton All Inclusive Resort, Hyatt Ziva et Wyndham Alltra ©.



Tous les établissements Playa Hotels & Resorts © proposent la formule All Inclusive Luxury , ils bénéficient tous d’une situation privilégiée le long de superbes plages.



Le groupe est plus particulièrement présent en République Dominicaine avec 4 établissements :



• Hilton La Romana Adult Resort

• Hilton La Romana Family Resort

• Hyatt Zilara Cap Cana

• Hyatt Ziva Cap Cana

• Sanctuary Cap Cana



Au Mexique c’est à Cancun et sur la Riviera Maya que Playa Hotels & Resorts © se développe :



A Cancun : Le Wyndham Alltra Cancun, hôtel pour les familles est une option idéale pour la découverte de la région du Yucatan ou le Hyatt Zilara Cancun et Hyatt Ziva Cancun plus haut de gamme.



Sur la Riviera Maya : Le Hyatt Ziva Riviera Cancun à Puerto Morelos offre aux familles une formule All Inclusive Luxury et 438 chambres luxueuses.



A Playa del Carmen : Au cœur de Playa Del Carmen, proche de la 5ème Avenue, quatre établissements réservés aux adultes :

Le Hilton Playa Del Carmen offre à sa clientèle des prestations élégantes et exclusives pour un séjour romantique.



Le Yucatan Resort Playa Del Carmen, hôtel Boutique chic et intime de 60 chambres.



Le Wyndham Alltra Playa Del Carmen réservé aux adultes à deux pas de la 5ème avenue, sa localisation permet à la clientèle de profiter de l’animation diurne et nocturne de la station.



Le Hilton Playa Del Carmen lui aussi réservé aux adultes offre à sa clientèle des prestations élégantes et exclusives pour un séjour romantique.



Playa Hotels & Resorts © est également présent sur la côte pacifique Mexicaine à Los Cabos et à Pueto Vallarta sous la marque Hyatt Ziva.



En Jamaïque, le groupe Playa Hotels & Resorts est implanté à Montego bay avec le Hilton Rose Hall, le Hyatt Zilara Rose Hall et le Hyatt Ziva Rose Hall.



Il possède aussi deux établissements : le Jewel Grande et le Jewel Paradise Cove à Runaway Bay.



Chez Playa Hotels & Resorts ©, chaque établissement est unique, on y retrouve l’influence de la culture locale, l’essence et la saveur de la destination, une cuisine authentique et des prestations haut de gamme.



Options luxueuses d'hébergement, de restauration, d'activités, de commodités et bien plus encore.



Des établissements adaptés à chaque type de client et à chaque type de budget.



Playa Hotels & Resorts © recompense les agents de voyages à travers son programme de fidelisation Playa Rewards© Playa Rewards est basé sur un programme de récompenses et de fidélisation dédié aux agents de voyages.



Ce programme offre la possibilité aux agents de voyages de gagner des prix. Le programme de fidélisation offre également un accès à toutes les informations et mises à jour des hôtels membres de Playa Rewards.



La procédure est très simple, les agents de voyages effectuent les réservations à travers le Tour Operateur de leur choix et une fois la réservation effectuée, il suffit à l’agent de voyage d’enregistrer la réservation sur le site

Il suffit de s’inscrire gratuitement sur :



Actuellement les agents de voyages peuvent gagner :



15 € pour une réservation au Hilton Playa del Carmen , au Hilton La Romana et Hilton Rose Hall



20 € pour une réservation au Sanctuary Cap Cana



20 € pour une réservation au Hyatt Ziva & Hyatt Zilara Resorts



Jusqu'à 25€ pour une réservation au Jewel Resorts



→ En savoir plus

Hilton La Romana C’est avec le Hilton La Romana que Playa Hotels & Resorts s’impose sur le marché français



L’établissement est composé de deux sections, l’une de 356 chambres, réservée aux adultes et la seconde dédiée aux familles avec ses 418 chambres.



La clientèle majoritairement européenne, apprécie plus particulière la localisation du Hilton La Romana sur la côte Sud-Est de la République Dominicaine, le long d’une des plages les plus vierges de l’île.



Entouré d’une végétation tropicale luxuriante, sa situation exceptionnelle en fait un lieu de séjour propice au repos mais aussi au divertissement avec son casino, sa discothèque et les diverses activités proposées en journée et en soirée.



Les enfants apprécient tout particulièrement le parc aquatique avec sa rivière ludique et ses tobogans géants. Unique établissement de la zone proposant un parc aquatique, il est accessible aux enfants mais il fait également le bonheur des adultes.



Moderne et flambant neuf, la clientèle apprécie l’intimité et l’élégance Caribéenne du Hilton La Romana. En terme d’expériences culinaires, la formule lnclusive Luxury offre un accès à tous les restaurants à la carte ainsi qu’à des spiritueux haut de gamme internationaux.



Un service Premium disponible dans les deux sections de l’hôtel permet à la clientèle de bénéficier de services aditionnels et d’espaces privés.



Les agences de voyage peuvent proposer le Hilton La Romana à travers les Tour Opérateurs programmant la République Dominicaine.



Contact

Téléphone : +44 (0) 208 487 9881

Site Internet : Email : sales@amgltd.biz Téléphone : +44 (0) 208 487 9881Site Internet : www.playaresorts.com et www.playarewards.eu

